- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 1 мин
Похудевшая на 43 килограмма Мелисса Маккарти в кружевном платье снялась для глянца
Звезда снялась в новой фотосессии в интересном образе.
56-летняя американская актриса Мелисса Маккарти стала главной звездой нового выпуска журнала Variety. Звезда снялась для эффектной фотосессии и продемонстрировала заметно изменившуюся фигуру.
Для обложки глянца Мелисса примерила элегантный образ. Актриса позировала в кремовом кружевном платье, накинув сверху бордовое фатиновое пальто. Ее лук дополняли колье и серьги с прозрачными камнями.
Фотосессия состоялась в рамках промокампании нового проекта Netflix — сериала The Murder of JonBenét Ramsey, в котором Маккарти сыграла Пэтси Рэмси, мать убитой девочки ДжонБенет Рэмси.
Особое внимание поклонников привлекло преображение актрисы. За последние годы Мелисса заметно похудела — по данным американских СМИ, ее вес уменьшился примерно на 43 килограмма. При этом сама Маккарти неоднократно призывала не зацикливаться на цифрах на весах и говорила о важности хорошего самочувствия.
В интервью Variety актриса также рассказала о работе над новой ролью и призналась, что история семьи Рэмси оказалась для нее эмоционально непростой.
Ранее, напомним, Мелисса Маккарти появилась на улице в очень гламурных сапогах.