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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Похудевшая на 43 килограмма Мелисса Маккарти в кружевном платье снялась для глянца

Звезда снялась в новой фотосессии в интересном образе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Мелисса Маккарти, фото: instagram.com/variety

Мелисса Маккарти, фото: instagram.com/variety

56-летняя американская актриса Мелисса Маккарти стала главной звездой нового выпуска журнала Variety. Звезда снялась для эффектной фотосессии и продемонстрировала заметно изменившуюся фигуру.

Для обложки глянца Мелисса примерила элегантный образ. Актриса позировала в кремовом кружевном платье, накинув сверху бордовое фатиновое пальто. Ее лук дополняли колье и серьги с прозрачными камнями.

Мелисса Маккарти, фото: instagram.com/variety

Мелисса Маккарти, фото: instagram.com/variety

Фотосессия состоялась в рамках промокампании нового проекта Netflix — сериала The Murder of JonBenét Ramsey, в котором Маккарти сыграла Пэтси Рэмси, мать убитой девочки ДжонБенет Рэмси.

Мелисса Маккарти, фото: instagram.com/variety

Мелисса Маккарти, фото: instagram.com/variety

Особое внимание поклонников привлекло преображение актрисы. За последние годы Мелисса заметно похудела — по данным американских СМИ, ее вес уменьшился примерно на 43 килограмма. При этом сама Маккарти неоднократно призывала не зацикливаться на цифрах на весах и говорила о важности хорошего самочувствия.

В интервью Variety актриса также рассказала о работе над новой ролью и призналась, что история семьи Рэмси оказалась для нее эмоционально непростой.

Ранее, напомним, Мелисса Маккарти появилась на улице в очень гламурных сапогах.

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