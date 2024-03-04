Похудевшая на 45 кг Джессика Симпсон блеснула стройной фигурой в мандариновом платье с перьями

45-летняя певица, актриса и ведущая Джессика Симпсон, которая похудела на 45 килограммов, стала часто показывает свои стильные и смелые луки в Instagram. Так, она похвасталась стройной фигурой в обтягивающем наряде.

Джес примерила трикотажное платье мандаринового оттенка с перьями на рукавах и высоким воротником, которое дополнила блестящими босоножками и украшениями Cartier. Волосы она накрутила в легкие волны, а на лице сделала свой любимой макияж с акцентом на дымчатые тени и пышные накладные ресницы, а также с розовым блеском на губах.

Отметим, после третьей беременности звезда поправилась до 108 кг, но решила взять себя в руки и смогла за полгода похудеть на 45 кг. Как утверждает Симпсон, она каждый день проходила 14 тысяч шагов, занималась три раза в неделю в спортзале, придерживалась диеты с акцентом на белки и овощи, а также высыпалась.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Джессика Симпсон демонстрировала образ в блестящем мини-платье и шубе.

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