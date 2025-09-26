Похудевшая на препаратах Серена Уильямс показала "новую" фигуру на светском мероприятии

Серена Уильямс / © Getty Images

Реклама

43-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, которая мало того, что ранее призналась, что худеет с помощью аналога «Оземпика», так еще его и рекламирует, вышла в свет. Она приняла участие в нескольких модных событиях, в частности появилась на мероприятии организованном Модным домом Gucci в Милане — презентации фильма «Тигр».

На публике Серена продемонстрировала свою «новую» фигуру в черном платье в пол, которое было также с длинными рукавами и отделкой из перьев.

Серена Уильямс в Милане / © Associated Press

Затем она вернулась в Нью-Йорк, чтобы появится на мероприятии своей подруги Ким Кардашьян — презентации NikeSKIMS. Серена снялась в рекламной кампании этой новой линейки бренда.

Реклама

На презентацию она пришла в обтягивающих легинсах черного цвета, которые носила в сочетании с боди в леопардовый принт и классическим жакетом. Также спортсменка дополнила лук туфлями и бриллиантами и париком со светлыми волосами.

Серена Уильямс в Нью-Йорке / © Getty Images

Сама Ким пришла на презентацию одетая в вещи от своего бренда и они подчеркивали каждый изгиб ее фигуры.