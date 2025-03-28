Похвасталась большой грудью: актриса в красном платье с кружевом пришла на выставку

Ив Ричардс / © Getty Images

Реклама

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала актриса и звезда соцсетей – Ив Ричардс . Она пришла на открытие выставки Dukes Of Hazzard.

Для своего культурного выхода она выбрала красное платье макси с бретельками, кружевом и откровенным декольте, которое подчеркнуло ее большую грудь. На одном плече у нее была серо-черная горжетка.

Ив Ричардс / © Getty Images

Наряд Ив скомбинировал с серебряными босоножками с кристаллами на высоких платформах и каблуках и черным клатчем-футляром со стразами. У нее была объемная прическа с кудрями, насыщенный макияж с блестящими тенями и красной помадой и молочный маникюр. Уши Ричардс украсила элегантными серьгами с камнями, а запястье – широким браслетом с камнями.

Реклама