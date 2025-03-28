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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

Похвасталась большой грудью: актриса в красном платье с кружевом пришла на выставку

Ив Ричардс в наряде с откровенным декольте появилась на культурном мероприятии.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Ив Ричардс

Ив Ричардс / © Getty Images

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала актриса и звезда соцсетей – Ив Ричардс . Она пришла на открытие выставки Dukes Of Hazzard.

Для своего культурного выхода она выбрала красное платье макси с бретельками, кружевом и откровенным декольте, которое подчеркнуло ее большую грудь. На одном плече у нее была серо-черная горжетка.

Ив Ричардс / © Getty Images

Ив Ричардс / © Getty Images

Наряд Ив скомбинировал с серебряными босоножками с кристаллами на высоких платформах и каблуках и черным клатчем-футляром со стразами. У нее была объемная прическа с кудрями, насыщенный макияж с блестящими тенями и красной помадой и молочный маникюр. Уши Ричардс украсила элегантными серьгами с камнями, а запястье – широким браслетом с камнями.

Дата публикации
Количество просмотров
163
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