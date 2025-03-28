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- Шоу-бизнес
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Похвасталась большой грудью: актриса в красном платье с кружевом пришла на выставку
Ив Ричардс в наряде с откровенным декольте появилась на культурном мероприятии.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала актриса и звезда соцсетей – Ив Ричардс . Она пришла на открытие выставки Dukes Of Hazzard.
Для своего культурного выхода она выбрала красное платье макси с бретельками, кружевом и откровенным декольте, которое подчеркнуло ее большую грудь. На одном плече у нее была серо-черная горжетка.
Наряд Ив скомбинировал с серебряными босоножками с кристаллами на высоких платформах и каблуках и черным клатчем-футляром со стразами. У нее была объемная прическа с кудрями, насыщенный макияж с блестящими тенями и красной помадой и молочный маникюр. Уши Ричардс украсила элегантными серьгами с камнями, а запястье – широким браслетом с камнями.