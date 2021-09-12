Похвасталась бюстом и стройными ногами: Николь Шерзингер посетила благотворительный ужин

43-летняя певица, участница Pussycat Dolls, посетила вечер amfAR в откровенном наряде.

В рамках 78-го Венецианского кинофестиваля прошел благотворительный ужин amfAR. Его посетила великолепная Николь Шерзингер. Выглядела певица очень эффектно.

Для такого события красотка выбрала откровенный наряд от Tony Ward. На ней было черное платье с прозрачным верхом и юбкой, расшитой золотыми камнями и бисером, и небольшим шлейфом.

Николь Шерзингер / Associated Press

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В наряде было пикантное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышный бюст, и высокий разрез, который позволил певице продемоснтрировать стройные ноги.

Аутфит Николь дополнила блестящими золотыми босоножками на экстремально высокой платформе и каблуке. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, руки – браслетами и кольцами. Волосы она накрутила в локоны и сделала вечерний макияж смоки-айс. Французский маникюр и красный педикюр завершили роскошный образ Шерзингер.

Николь Шерзингер и Том Эванс / Associated Press

Компанию на ужине Николь составил ее возлюбленный Том Эванс, который был одет в смокинг с принтом, белую рубашку и черную бабочку.

Ранее артистка продемонстрировала эффектный образ в струящемся платье с принтом пейсли, приехав на мероприятие Дженнифер Кляйн, посвященное Дню индульгенции в Брентвуде.

Николь Шерзингер / Getty Images

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78-й Венецианский кинофестиваль. Звездные гости (42 фото)

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