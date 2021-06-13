Похвасталась грудью: участница шоу "Холостяк-11" в леопардовом бикини позагорала у бассейна

Джессика Чеги показала, что она делала в Мукачево.

Участница 11 сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — после завершения проекта переехала жить в Киев, но она время от времени ездит в родной город Мукачево.

В Instagram Stories девушка показала, как она отдыхала в мукачевском спортивно-оздоровительном комплексе. Джессика загорала у бассейна. Для этого она надела стильный леопардовый купальник, лиф которого идеально подчеркнул ее пышный сексуальный бюст.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

А еще Чеги выложила фото, на котором она предстала в стильном луке. Перед камерой красавица позировала в зеленом костюме, белом топе и черных очках.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Напомним, участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия — сделала пластическую операцию и похвасталась результатами.

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