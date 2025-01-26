Похвасталась красивой прической с локонами: участница "Холостяка-13" Юстина отдыхает в Буковеле

Любительница многих поклонников романтического реалити-шоу показала, как проводит время на горнолыжном курорте.

Участница 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" — Юстина Багай — поехала на отдых в Буковель.

Оттуда девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она позировала, укутанная в плед, на фоне елочных декораций. У Юстины была красивая объемная прическа с локонами и нежный макияж.

"Украли на лыжи в Буковель", – подписала она видео.

А в Instagram Stories девушка показалась вместе со своей сестрой. Они в лыжных костюмах и шлемах поднимались на гору на подъемниках.

Юстина Багай/Instagram Юстины Багай

Напомним, победительница "Холостяка-13" Инна Белень продемонстрировала эффектный лук в корсете и шелковой юбке.

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