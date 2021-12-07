Похвасталась нарядом с бахромой: модель Сара Сампайо позировала на красной дорожке

Знаменитость посмотрела фильм британского режиссера Джо Райта в древнем городе Джидда.
30-летняя модель Сара Сампайо посетила премьерный показ фильма "Сирано", который является экранизацией драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Главную роль в фильме сыграл звезда сериала "Игры престолов" Питер Динклэйдж.
Показ проходил в рамках нового кинофестиваля Red Sea International Film Festival, который стартовал 6 декабря в Саудовской Аравии.
На красной дорожке Сара появилась в черном платье с американской проймой от бренда Zuhair Murad. Платье было полностью расшито бисером, кристаллами и пайетками, но главной его особенностью стала бахрома из бисера, которая красиво "играла", когда девушка двигалась.
Образ модель дополнила лаконичной прической и крупными серьгами-"люстрами" в ушах и несколькими кольцами с драгоценными камнями на руках.
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