Похвасталась нарядом с бахромой: модель Сара Сампайо позировала на красной дорожке

Похвасталась нарядом с бахромой: модель Сара Сампайо позировала на красной дорожке

Знаменитость посмотрела фильм британского режиссера Джо Райта в древнем городе Джидда.

30-летняя модель Сара Сампайо посетила премьерный показ фильма "Сирано", который является экранизацией драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Главную роль в фильме сыграл звезда сериала "Игры престолов" Питер Динклэйдж.

Показ проходил в рамках нового кинофестиваля Red Sea International Film Festival, который стартовал 6 декабря в Саудовской Аравии.

На красной дорожке Сара появилась в черном платье с американской проймой от бренда Zuhair Murad. Платье было полностью расшито бисером, кристаллами и пайетками, но главной его особенностью стала бахрома из бисера, которая красиво "играла", когда девушка двигалась.

Сара Сампайо / Getty Images

Образ модель дополнила лаконичной прической и крупными серьгами-"люстрами" в ушах и несколькими кольцами с драгоценными камнями на руках.

Сара Сампайо / Getty Images

Читайте также: