Похвасталась новым луком: Виктория Бекхэм надела джемпер, пикантно подчеркивающий ее грудь

Виктория Бекхэм произвела впечатление на подписчиков, когда похвасталась своим новым луком.

Британский дизайнер опубликовала несколько фотографий, на которых позирует в розовом джемпере и оранжевых вельветовых брюках-клеш с высокой талией. Сквозь тонкий розовый джемпер даже просвечивались соски Виктории, хотя она была в нижнем белье.

"Сочетание цветов настолько неправильное, что оно правильное ❤️ Готов к сочетанию с Harper Seven в моем вязаном #VBxWoolmark!", - написала в подписи дизайнер.

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Отметим, все свои луки Виктория всегда охотно показывает в блоге, ведь носит она практически всегда вещи из своих же коллекций. В этот раз Викки дополнила образ легкой волнистой укладкой и дневным макияжем.

Ранее, напомним, мы видели похожий образ дизайнера в красном трикотажном джемпере и желтых брюках похожего дизайна. В таком аутфите Виктория приезжала на шоу "Доброе утро, Америка" в Нью-Йорке.

Виктория Бекхэм / Getty Images

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Виктория Бекхэм в Нью-Йорке (8 фото)

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