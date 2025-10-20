Похвасталась огромными бедрами: модель из Панамы в миниатюрном бикини позировала на камеру

Грейси Бон

Реклама

Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — поделилась в Instagram снимками с отдыха. На них девушка предстала в миниатюрном белом бикини с черной каймой от бренда FashionNova. Позировала она в бассейне на фоне моря.

Грейси Бон

Грейси похвасталась огромными ягодицами, плоским животом и татуировками на теле.

Грейси Бон

А еще Бон показала, как использует свою пятую точку как столик. Она релаксировала на лежаке, у нее были накрыты ягодицы полотенцем, а сверху стоял десерт.

Реклама

«Раньше я боялась надевать бикини, потому что чувствовала, что мое тело не выглядит „идеально“. С липедемой я поняла, что идеальных тел не существует, есть только настоящие тела, и мое заслуживает такой же любви и солнца, как и любое другое. Я больше не прячусь, не извиняюсь за свои ноги или изгибы. Я надела бикини, и все, что я почувствовала, это свобода», — написала в посте Грейс.

Грейси Бон

Напомним, Грейси Бон в леопардовом бикини потрясла на камеру пятой точкой.