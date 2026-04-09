Похвасталась прессом: актриса Оливия Уайлд пришла на церемонию награждения в топе и юбке
Актриса выбрала нестандартный наряд для выхода в свет.
Оливия Уайлд, известная многим по сериалу «Доктор Хаус», посетила церемонию Fashion Trust U.S. Awards — это ежегодное вручение премии в США, которая поддерживает молодых дизайнеров и помогает им развивать собственные бренды.
Она появилась на гламурном светском мероприятии в наряде от бренда Ashlyn из коллекции весна-лето 2026, который включал белый топ на тонких бретельках и из факрутной ткани, а также черную юбку в пол. Этот необычный вечерний лук Оливия дополнила жакетом, который носила приспустив с плеч.
Макияж, прическу и украшения Уайлд выбрала также лаконичными и это было правильным решением, ведь они не создавали излишества, но дополняли образ звезды. Также наряд Оливии позволил ей продемонстрировать свой роскошный пресс над которым она усердно работает в спортзале.
С актрисой совсем скоро выйдет новый фильм. Картина будет называться «Приглашение» и Оливия является ее режиссером. Кроме нее в фильме также появятся Сет Роген, Пенелопа Крус и Эдвард Нортон.