Похвасталась пятой точкой: Изабель Гулар опубликовала эффектные пляжные кадры

Бразильская модель Изабель Гулар поделилась еще несколькими снимками с отдыха в Рио-де-Жанейро.
38-летняя манекенщица часто демонстрирует подписчикам свою эффектную фигуру, а также некоторые виды тренировок. Модель тренируется постоянно и выглядит соответственно.
На днях в блоге она запостила кадры и показала, как позирует в одном бикини стоя в воде. Гулар, вероятно, очень любит похвастаться своей совершенной пятой точкой, так как на большинстве фотографий позирует именно спиной к камере.
"Приливы, хорошее настроение! Рио 15.01.23", - написала в подписи под фото звезда.
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Ранее Изабель Гулар показывала невероятную стойку на руках и призывала подписчиков идти к своей цели, если они таковую поставили себе. Имеются в виду спортивные результаты и тренировки.
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