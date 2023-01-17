Похвасталась пятой точкой: Изабель Гулар опубликовала эффектные пляжные кадры

Бразильская модель Изабель Гулар поделилась еще несколькими снимками с отдыха в Рио-де-Жанейро.

38-летняя манекенщица часто демонстрирует подписчикам свою эффектную фигуру, а также некоторые виды тренировок. Модель тренируется постоянно и выглядит соответственно.

На днях в блоге она запостила кадры и показала, как позирует в одном бикини стоя в воде. Гулар, вероятно, очень любит похвастаться своей совершенной пятой точкой, так как на большинстве фотографий позирует именно спиной к камере.

"Приливы, хорошее настроение! Рио 15.01.23", - написала в подписи под фото звезда.

(листайте фото вправо)

Ранее Изабель Гулар показывала невероятную стойку на руках и призывала подписчиков идти к своей цели, если они таковую поставили себе. Имеются в виду спортивные результаты и тренировки.

Читайте также: