Похвасталась пышной грудью: рэперша в откровенном платье вызывающе позировала перед фотографами

30-летняя из разных ракурсов продемонстрировала свой сексуальный лук.
Амеиканская рэп-исполнительница Saweetie посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз. Она привлекла к себе внимание своим откровенным луком и смелым поведением.
На ней было нюдовое прозрачное длинное платье, расшитое камнями и бисером, идеально подчеркнувшее ее соблазнительные формы. Наряд имел глубокое декольте и высокий разрез.
Saweetie вызывающе позировала перед фотографами. Она сжала руками свою пышную грудь и продемонстрировала ее на камеры.
Гламурный образ она дополнила бриллиантовыми украшениями, длинным острым маникюром, декорированными камнями, объемной прической с локонами и макяжем смоки-айс со стрелками.
Читайте также: