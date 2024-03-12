Похвасталась пышной грудью: рэперша в откровенном платье вызывающе позировала перед фотографами

Амеиканская рэп-исполнительница Saweetie посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз. Она привлекла к себе внимание своим откровенным луком и смелым поведением.

Saweetie / Фото: Associated Press

Saweetie / Фото: Associated Press

На ней было нюдовое прозрачное длинное платье, расшитое камнями и бисером, идеально подчеркнувшее ее соблазнительные формы. Наряд имел глубокое декольте и высокий разрез.

Saweetie / Фото: Associated Press

Saweetie вызывающе позировала перед фотографами. Она сжала руками свою пышную грудь и продемонстрировала ее на камеры.

Saweetie / Фото: Associated Press

Гламурный образ она дополнила бриллиантовыми украшениями, длинным острым маникюром, декорированными камнями, объемной прической с локонами и макяжем смоки-айс со стрелками.

Saweetie / Фото: Associated Press

Saweetie / Фото: Associated Press

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