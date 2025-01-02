Похвасталась пышными ягодицами: звезда OnlyFans показала свое обнаженное фото

41-летняя звезда OnlyFans Джессика Алвес поделилась с подписчиками откровенным снимком.
Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans, сделавшая более 100 пластических операций – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram новое откровенное фото.
Алвес позировала у ванны в обнаженном виде. Из одежды на ней были только белые прозрачные перчатки. Обута она была в белые туфли на шпильках. Длинные белокурые волосы закрывали ее туловище.
Джессика похвасталась пышными широкими ягодицами, которые обожает демонстрировать.
"Залог успеха состоит в том, чтобы сосредоточивать свой сознательный разум на вещах, к которым мы стремимся", — подписала она снимок.
Напомним, ранее Джессика Алвес в белье цвета айвори релаксировала в джакузи.
Читайте также:
- Невозможно не заметить: телеведущая в цветном платье продемонстрировала огромную грудь во время прогулки
- Ого, какие: телеведущая в прозрачном платье ошеломила размером груди
- С разных ракурсов: модель в купальнике продемонстрировала ягодицы потрясающих размеров