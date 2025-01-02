Похвасталась пышными ягодицами: звезда OnlyFans показала свое обнаженное фото

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans, сделавшая более 100 пластических операций – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram новое откровенное фото.

Алвес позировала у ванны в обнаженном виде. Из одежды на ней были только белые прозрачные перчатки. Обута она была в белые туфли на шпильках. Длинные белокурые волосы закрывали ее туловище.

Джессика Алвес/Instagram Джессики Алвес

Джессика похвасталась пышными широкими ягодицами, которые обожает демонстрировать.

"Залог успеха состоит в том, чтобы сосредоточивать свой сознательный разум на вещах, к которым мы стремимся", — подписала она снимок.

Напомним, ранее Джессика Алвес в белье цвета айвори релаксировала в джакузи.

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