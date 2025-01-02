Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Похвасталась пышными ягодицами: звезда OnlyFans показала свое обнаженное фото

Похвасталась пышными ягодицами: звезда OnlyFans показала свое обнаженное фото

Похвасталась пышными ягодицами: звезда OnlyFans показала свое обнаженное фото

Джессика Алвес / Фото: Getty Images

41-летняя звезда OnlyFans Джессика Алвес поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans, сделавшая более 100 пластических операций – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram новое откровенное фото.

Алвес позировала у ванны в обнаженном виде. Из одежды на ней были только белые прозрачные перчатки. Обута она была в белые туфли на шпильках. Длинные белокурые волосы закрывали ее туловище.

Джессика Алвес/Instagram Джессики Алвес / ©
Джессика Алвес/Instagram Джессики Алвес

Джессика похвасталась пышными широкими ягодицами, которые обожает демонстрировать.

"Залог успеха состоит в том, чтобы сосредоточивать свой сознательный разум на вещах, к которым мы стремимся", — подписала она снимок.

Напомним, ранее Джессика Алвес в белье цвета айвори релаксировала в джакузи.

Читайте также:

Оля Полякова собиралась на Евровидение? Какую песню готовила звезда? – ЖВЛ представляет

Оля Полякова собиралась на Евровидение? Какую песню готовила звезда? – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация