Похвасталась роскошными малиновыми туфлями: Сара Джессика Паркер под прицелом фотографов в Нью-Йорке

У актрисы Сары Джессики Паркер сейчас очень насыщенная жизнь, ведь в конце этого месяца на HBO Max выходит второй сезон нашумевшего сериала-сиквела "И просто так…"? также она продолжает играть в театре на Бродвее, заниматься своим обувным бизнесом и даже запустила издательский дом SJP Lit.

В четверг, 8 июня, знаменитость сфотографировали на улице в Нью-Йорке, когда она шла на интервью шоу "Доброе утро, Америка". Ее визит был связан с продвижением дебютного романа писательницы Элиши Чанг "Рай для бродяг", который стал первой из четырех книг, опубликованных ее издательством SJP Lit в этом году.

Сара Джессика выбрала для своего появления в эфире легкое платье миди c мелкими цветами, которое дополнила жаккардовым жакетом. В руке она держала тот самый роман Элиши Чанг, который пришла рекламировать на телевидение.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также в руке у Паркер была сумка-мешок интересного дизайна с завязками от Mansur Gavriel.

Сумка Mansur Gavriel / Фото: Getty Images

А вот главным цветовым акцентом наряда стали ее туфли-лодочки малинового оттенка. Конечно же, пара разработана ее собственным брендом обуви.

Туфли SJP by Sarah Jessica Parker / Фото: Getty Images

Читайте также: