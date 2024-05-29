Похвасталась сексуальными ягодицами: британская модель в ярком бикини принимала солнечные ванны

Арабелла Чи пополнила гардероб новым стильным купальником.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – продолжает радовать своих подписчиков в Instagram снимками с отдыха на Ибице.
Блондинка принимала солнечные ванны, после того, как скупалась в бассейне. На ней было яркое розово-желтое бикини на завязках, которым она пополнила свой летний гардероб.
Арабелла сначала блеснула бюстом на камеру, а затем похвасталась сексуальными ягодицами.
У нее были мокрые волосы, золотые серьги в ушах и золотые цепочки с подвесками на шее.
Напомним, ранее Арабелла Чи показала стройную фигуру в черном сплошном купальнике с розовой надписью спереди.
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