Похвасталась сексуальными ягодицами: британская модель в ярком бикини принимала солнечные ванны

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – продолжает радовать своих подписчиков в Instagram снимками с отдыха на Ибице.

Блондинка принимала солнечные ванны, после того, как скупалась в бассейне. На ней было яркое розово-желтое бикини на завязках, которым она пополнила свой летний гардероб.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла сначала блеснула бюстом на камеру, а затем похвасталась сексуальными ягодицами.

Арабелла Чи/Instagram

У нее были мокрые волосы, золотые серьги в ушах и золотые цепочки с подвесками на шее.

Напомним, ранее Арабелла Чи показала стройную фигуру в черном сплошном купальнике с розовой надписью спереди.

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