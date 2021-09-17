Похвасталась стройной фигурой и упругими ягодицами: участница "Холостяка-11" показала фото с отдыха

Елизавета Крутикова опубликовала снимки в купальниках.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Елизавета Крутикова – показала в Instagram снимки с отдыха в Греции.
Сначала красотка похвасталась стройной фигурой и плоским животом в красном купальнике, лежа на песке между камнями. Она также сверкнула татуировками на теле.
А затем Лиза продемонстрировала упругие ягодицы в оранжевом бикини.
А другая участница "Холостяка-11" - Александра Миколюк – снялась в откровенной фотосессии. Она предстала перед камерой в черном платье с высоким разрезом. Саша сняла одну бретельку с плеча, опустила платье и продемонстрировала одну обнаженную грудь, которую игриво прикрыла рукой.
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