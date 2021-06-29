Похвасталась стройной фигурой: Оля Полякова в бикини соблазнительно позировала на четвереньках

Артистка устроила пикантную фотосессию на поле для гольфа.
Оля Полякова обожает хвастаться своей стройной фигурой и длинными ногами. В Instagram она опубликовала серию снимков, сделанных во время отдыха в загородном комплексе. Артистка устроила себе фотосет прямо на поле для гольфа.
Для этого Оля надела красный купальник, черную бейсболку и очки. Певица соблазнительно позировала, демонстрируя фигуру и длинные ноги.
Полякова экспериментировала с откровенными позами. Для эффектных кадров она стала также на четвереньки.
Фото в купальнике показала также Надя Дорофеева. Она релаксировала в розовом бикини и белых кроссовках.
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