Похвасталась стройной фигурой: Оля Полякова в бикини соблазнительно позировала на четвереньках

Артистка устроила пикантную фотосессию на поле для гольфа.

Оля Полякова обожает хвастаться своей стройной фигурой и длинными ногами. В Instagram она опубликовала серию снимков, сделанных во время отдыха в загородном комплексе. Артистка устроила себе фотосет прямо на поле для гольфа.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Для этого Оля надела красный купальник, черную бейсболку и очки. Певица соблазнительно позировала, демонстрируя фигуру и длинные ноги.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Полякова экспериментировала с откровенными позами. Для эффектных кадров она стала также на четвереньки.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Фото в купальнике показала также Надя Дорофеева. Она релаксировала в розовом бикини и белых кроссовках.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

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