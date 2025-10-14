Похвасталась стройной фигурой: телезвезда в миниатюрном бикини позировала у бассейна в Дубае

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Британская телезвезда Хлоя Ферри поделилась в Instagram новым архивным фото из своего отпуска, который она провела в Объединенных Арабских Эмиратах.

Знаменитость позировала у вечернего бассейна в миниатюрном черном бикини, в котором похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом.

Свой аутфит Ферри дополнила черными сандалиями и черной сумкой от Chanel. У нее была прическа с локонами, насыщенный макияж, а также на ней было немало золотых украшений.

