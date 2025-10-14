ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

Похвасталась стройной фигурой: телезвезда в миниатюрном бикини позировала у бассейна в Дубае

Глоя Ферри обожает щеголять фигурой в купальниках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хлоя Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Британская телезвезда Хлоя Ферри поделилась в Instagram новым архивным фото из своего отпуска, который она провела в Объединенных Арабских Эмиратах.

Знаменитость позировала у вечернего бассейна в миниатюрном черном бикини, в котором похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Свой аутфит Ферри дополнила черными сандалиями и черной сумкой от Chanel. У нее была прическа с локонами, насыщенный макияж, а также на ней было немало золотых украшений.

Напомним, ранее Хлоя Ферри в голубых плавках похвасталась упругими ягодицами.

Дата публикации
Количество просмотров
173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie