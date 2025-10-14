- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
Похвасталась стройной фигурой: телезвезда в миниатюрном бикини позировала у бассейна в Дубае
Глоя Ферри обожает щеголять фигурой в купальниках.
Британская телезвезда Хлоя Ферри поделилась в Instagram новым архивным фото из своего отпуска, который она провела в Объединенных Арабских Эмиратах.
Знаменитость позировала у вечернего бассейна в миниатюрном черном бикини, в котором похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом.
Свой аутфит Ферри дополнила черными сандалиями и черной сумкой от Chanel. У нее была прическа с локонами, насыщенный макияж, а также на ней было немало золотых украшений.
Напомним, ранее Хлоя Ферри в голубых плавках похвасталась упругими ягодицами.