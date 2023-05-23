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Похвасталась стройными ногами: Синди Бруна в одном только боди вышла на красную дорожку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
850
Время на прочтение
1 мин
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Похвасталась стройными ногами: Синди Бруна в одном только боди вышла на красную дорожку

Синди Бруна / Фото: Associated Press

28-летняя французская модель в обольстительном образе total black посетила кинофестиваль.

Синди Бруна появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Модель пришла на фильм режиссера Джессики Хаснер "Клуб зеро".

Синди продемонстрировала сексуальный образ total black. На ней было только боди, украшенное фатином и фатиновым "хвостом".

Синди Бруна / © Associated Press
Синди Бруна / Фото: Associated Press

Аутфит Синди дополнила капроновыми колготами и замшевыми туфлями на шпильках. Красавица похвасталась стройными ногами.

Синди Бруна / © Associated Press
Синди Бруна / Фото: Associated Press

Довершила образ широкополая шляпа и бриллиантовые серьги и колье. Макияж с акцентом на шоколадной помаде завершил лук Бруны.

Синди Бруна / © Associated Press
Синди Бруна / Фото: Associated Press

Напомним, на эту ленту пришла также Эшли Грэм, позировавшая в эффектном серо-голубом пышном платье с воланами и шлейфом.

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Дата публикации
Просмотры
850
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