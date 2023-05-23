Похвасталась стройными ногами: Синди Бруна в одном только боди вышла на красную дорожку

28-летняя французская модель в обольстительном образе total black посетила кинофестиваль.
Синди Бруна появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Модель пришла на фильм режиссера Джессики Хаснер "Клуб зеро".
Синди продемонстрировала сексуальный образ total black. На ней было только боди, украшенное фатином и фатиновым "хвостом".
Аутфит Синди дополнила капроновыми колготами и замшевыми туфлями на шпильках. Красавица похвасталась стройными ногами.
Довершила образ широкополая шляпа и бриллиантовые серьги и колье. Макияж с акцентом на шоколадной помаде завершил лук Бруны.
Напомним, на эту ленту пришла также Эшли Грэм, позировавшая в эффектном серо-голубом пышном платье с воланами и шлейфом.
Читайте также: