Похвасталась ягодицами: Хана Кросс в бикини сверкнула идеальной фигурой

Экс-возлюбленная Бруклина Бекхэма – Хана Кросс – поделилась в блоге серией фотографий в бикини.

Девушка показала снимки, которые были сделаны во время ее отдыха на островах. С кем и где именно отдыхала Хана, модель не рассказала, но запостила несколько фотографий, на которых преимущественно запечатлена в купальнике.

Хана Кросс / Instagram Ханы Кросс

На одном из снимков Кросс позирует в белом бикини с мелким цветочным принтом и на завязках. Она сидит на белоснежном песке, а на заднем плане открывается красивый пейзаж.

Хана Кросс / Instagram Ханы Кросс

Хана сделала фото в этом же бикини, но с другого ракурса, показав свои безупречные ягодицы в ванной комнате.

Хана Кросс / Instagram Ханы Кросс

Хана Кросс / Instagram Ханы Кросс

А еще сделала селфи в голубом купальнике. Фото в зеркале есть у каждой девушки, которая отправляется на отдых.

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