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Похвасталась животом: невеста Роберта Паттинсона опубликовала фото в "мокром" платье

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
538
Время на прочтение
1 мин
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Похвасталась животом: невеста Роберта Паттинсона опубликовала фото в "мокром" платье

Сьюки Уотерхаус / фото: Instagram Suki Waterhouse

Она сейчас находится на последних месяцах беременности.

31-летняя британка Сьюки Уотерхаус, которая ждет ребенка от актера Роберта Паттинсона, опубликовала новое фото в Instagram. Звезда, которая одновременно работает актрисой, певицей и моделью, позировала в "мокром" платье от бренда Di Petsa.

Сьюки Уотерхаус / фото: Instagram Suki Waterhouse / ©
Сьюки Уотерхаус / фото: Instagram Suki Waterhouse

На снимках Сьюки позирует на кровати и делает селфи в зеркале в полупрозрачном наряде с эффектом "мокрой" ткани. Бренд характерен тем, что все их наряды созданы в подобной "мокрой" стилистике. Вероятно, для Сьюки платье сшили на заказ, поскольку акцентировано в наряде внимание было на ее уже немаленький живот. 

Также свой образ Уотерхаус дополнила объемной прической, несколькими украшениями и макияжем с матовой помадой на губах и черными стрелками на глазах.

Сьюки Уотерхаус / фото: Instagram Suki Waterhouse / ©
Сьюки Уотерхаус / фото: Instagram Suki Waterhouse

Впервые о том, что Сьюки беременна заговорили в октябре, после того, как она в компании бойфренда вышла на фотоколл гала-концерта кампании GO. Тогда Уотерхаус была в полностью прозрачном платье винного оттенка, но срок беременности был не очень большим, поэтому живот был не так заметен.

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Дата публикации
Просмотры
538
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