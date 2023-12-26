Похвасталась животом: невеста Роберта Паттинсона опубликовала фото в "мокром" платье

31-летняя британка Сьюки Уотерхаус, которая ждет ребенка от актера Роберта Паттинсона, опубликовала новое фото в Instagram. Звезда, которая одновременно работает актрисой, певицей и моделью, позировала в "мокром" платье от бренда Di Petsa.

Сьюки Уотерхаус / фото: Instagram Suki Waterhouse

На снимках Сьюки позирует на кровати и делает селфи в зеркале в полупрозрачном наряде с эффектом "мокрой" ткани. Бренд характерен тем, что все их наряды созданы в подобной "мокрой" стилистике. Вероятно, для Сьюки платье сшили на заказ, поскольку акцентировано в наряде внимание было на ее уже немаленький живот.

Также свой образ Уотерхаус дополнила объемной прической, несколькими украшениями и макияжем с матовой помадой на губах и черными стрелками на глазах.

Сьюки Уотерхаус / фото: Instagram Suki Waterhouse

Впервые о том, что Сьюки беременна заговорили в октябре, после того, как она в компании бойфренда вышла на фотоколл гала-концерта кампании GO. Тогда Уотерхаус была в полностью прозрачном платье винного оттенка, но срок беременности был не очень большим, поэтому живот был не так заметен.

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