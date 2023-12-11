Похвастались ягодицами: Эмили Ратажковски и Тина Кунаки вместе отдыхают на берегу океана

32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер - Эмили Ратажковски – и 26-летняя модель Тина Кунаки вместе отдыхают на берегу океана. Девушки показали совместные фотографии в своих соцсетях.

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Красотки позируют в бикини: Эмили – в оранжевом, а Тина – в пестром. Девушки много улыбаются, смеются и обнимаются – в общем, весело проводят время. Ну и хвастаются своими идеальными ягодицами.

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"Мамы", - написала под снимками Кунаки, ведь у обоих есть дети. У Эмили – двухлетний сын Сильвестр, а у Тины – 4-летняя дочь Амазони, отцом которой является актер Венсан Кассель.

Напомним, ранее откровенным снимком похвасталась другая модель - Рози Хантингтон-Уайтли. Она сделала селфи во время бьюти-процедуры и позировала полностью обнаженной.

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