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Похвастались ягодицами: Эмили Ратажковски и Тина Кунаки вместе отдыхают на берегу океана

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
465
Время на прочтение
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Похвастались ягодицами: Эмили Ратажковски и Тина Кунаки вместе отдыхают на берегу океана

Тина Кунаки и Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Тины Кунаки

Модели вместе отправились в отпуск.

32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер - Эмили Ратажковски – и 26-летняя модель Тина Кунаки вместе отдыхают на берегу океана. Девушки показали совместные фотографии в своих соцсетях.

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Красотки позируют в бикини: Эмили – в оранжевом, а Тина – в пестром. Девушки много улыбаются, смеются и обнимаются – в общем, весело проводят время. Ну и хвастаются своими идеальными ягодицами.

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"Мамы", - написала под снимками Кунаки, ведь у обоих есть дети. У Эмили – двухлетний сын Сильвестр, а у Тины – 4-летняя дочь Амазони, отцом которой является актер Венсан Кассель.

Напомним, ранее откровенным снимком похвасталась другая модель - Рози Хантингтон-Уайтли. Она сделала селфи во время бьюти-процедуры и позировала полностью обнаженной.

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