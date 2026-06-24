Пока без курей: в черных трусах и кремовом пиджаке Валерий Харчишин снова бросил вызов Бекхэму

Валерий Харчишин / © facebook.com/valeriy.kharchyshyn

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52-летний украинский рок-музыкант, лидер группы «Друга Ріка», Валерий Харчишин удивил поклонников неожиданным хобби: он посадил помидоры.

А в новом видео в своем Instagram уже показал, как с самого утра перед поездкой на концерт их поливает. «Будете хорошо себя вести, я поставлю вам держатель», — шутит музыкант. И добавил: «А это я вчера закопал огурчики, а еще у меня есть горох».

Судя по комментариям Валерия, помидоры хорошо принялись и отлично растут.

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Ролик вызвал бурную реакцию подписчиков, многие из которых сравнили музыканта с Дэвидом Бекхэмом, давно увлекающимся садоводством и фермерством. «Бекхэм со своими курами, на вашем фоне просто проигрывает», «Ждем урожай и видео консервирование помидоров», «Валерий, может, ну его ту музыку?» — написали под видео поклонники Харшичина.

Отметим, Валерий уверенно идет по стопам Дэвида Бекхэма. Теперь осталось лишь завести кур и ульи — и набор звездного фермера будет полным.

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