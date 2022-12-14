Пока Бритни постит голые фото: младшая сестра Спирс посетила премьеру реалити в Калифорнии

Не так давно девушка снялась в новом шоу, премьера которого состоялась в прошедший вторник.

Пока Бритни публикует в Instagram смелые фото и видео в белье и без него, делится откровениями с подписчиками относительно опекунства отца, а также ссорится с экс-мужем, ее младшая сестра ходит по светским мероприятиям.

13 декабря Джейми Линн Спирс посетила премьеру реалити FOX Special Forces: The Ultimate Test в Лос-Анджелесе, в котором она снималась.

В этом шоу 16 знаменитых участников состязались в имитируемых тренировочных испытаниях для спецназа, а также они были изолированы от общества, жили в лагере, а контролировали их штабные сержанты.

На премьере Джейми Линн появилась в кожаном комплекте - широких брюках и куртке. Также она надела майку и серые туфли.

Джейми Линн Спирс / Фото: Getty Images

Напомним, в день своего рождения Бритни опубликовала несколько снимков сестры и написала небольшой пост, из-за чего все подумала, что певица простила девушку. Однако не так давно Бритни удалила сообщение, оставив только фото.

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