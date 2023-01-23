Пока жена на работе: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал, как проводит время с дочерью

Пилот умилил подписчиков снимком с годовалой дочкой.
Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк, пока его жена Даша Хлыстун проходит кастинг на фэшн-шоу во Франции, ухаживает за их годовалой дочерью Арианой. Пилот опубликовал в Instagram Stories совместное фото с девочкой.
Макс держал дочь на руках, а она радостно улыбалась на камеру. Папа с дочерью отлично проводят вместе время.
Раньше молодые родители показали красивую фотографию, на которой они запечатлены все вместе. Супруги выглядят очень счастливо.
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