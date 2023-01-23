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Пока жена на работе: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал, как проводит время с дочерью

Пока жена на работе: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал, как проводит время с дочерью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
24к
Время на прочтение
1 мин
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Пока жена на работе: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал, как проводит время с дочерью

Макс Михайлюк / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Пилот умилил подписчиков снимком с годовалой дочкой.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк, пока его жена Даша Хлыстун проходит кастинг на фэшн-шоу во Франции, ухаживает за их годовалой дочерью Арианой. Пилот опубликовал в Instagram Stories совместное фото с девочкой.

Макс держал дочь на руках, а она радостно улыбалась на камеру. Папа с дочерью отлично проводят вместе время.

Макс Михайлюк / © Instagram Макса Михайлюка
Макс Михайлюк / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Раньше молодые родители показали красивую фотографию, на которой они запечатлены все вместе. Супруги выглядят очень счастливо.

Макс Михайлюк / © Instagram Макса Михайлюка
Макс Михайлюк / Фото: Instagram Макса Михайлюка

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Дата публикации
Просмотры
24к
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