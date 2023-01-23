Пока жена на работе: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал, как проводит время с дочерью

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк, пока его жена Даша Хлыстун проходит кастинг на фэшн-шоу во Франции, ухаживает за их годовалой дочерью Арианой. Пилот опубликовал в Instagram Stories совместное фото с девочкой.

Макс держал дочь на руках, а она радостно улыбалась на камеру. Папа с дочерью отлично проводят вместе время.

Макс Михайлюк / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Раньше молодые родители показали красивую фотографию, на которой они запечатлены все вместе. Супруги выглядят очень счастливо.

Макс Михайлюк / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Читайте также: