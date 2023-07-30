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Покаталась на яхте: Селена Гомес в бежевом купальнике похвасталась пышным бюстом

Покаталась на яхте: Селена Гомес в бежевом купальнике похвасталась пышным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
673
Время на прочтение
1 мин
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Покаталась на яхте: Селена Гомес в бежевом купальнике похвасталась пышным бюстом

Селена Гомес/Instagram Селены Гомес

Певица показала, как проводит время в отпуске.

Селена Гомес опубликовала в Instagram Stories снимки с отдыха. Она вместе с подругами наслаждалась морской прогулкой на яхте.

Селена Гомес с подругами/Instagram Селена Гомес / ©
Селена Гомес с подругами/Instagram Селена Гомес

Одета певица была в джинсовый комбинезон с большими дырками на коленях, верх которого спустила к бедрам, чтобы позагорать. Под ним на Селене был бежевый купальник, лиф которого отлично подчеркнул ее пышный сексуальный бюст.

Селена Гомес/Instagram Селены Гомес / ©
Селена Гомес/Instagram Селены Гомес
Селена Гомес/Instagram Селены Гомес / ©
Селена Гомес/Instagram Селены Гомес

Гомес распустила волосы, украсила уши золотыми лаконичными серьгами, а шею – золотой цепочкой.

Селена Гомес/Instagram Селены Гомес / ©
Селена Гомес/Instagram Селены Гомес

А еще звезда похвасталась своей золотой сумочкой с пайетками, соломенной шляпой и экстравагантным кольцом с бабочкой и божьей коровкой.

Селена Гомес/Instagram Селены Гомес / ©
Селена Гомес/Instagram Селены Гомес

Напомним, своим пышным декольте похвасталась также британская модель Деми Роуз.

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Дата публикации
Просмотры
673
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