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Покаталась на яхте: участница "Холостяка-11" в красном купальнике похвасталась сексуальной фигурой

Покаталась на яхте: участница "Холостяка-11" в красном купальнике похвасталась сексуальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
422
Время на прочтение
1 мин
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Покаталась на яхте: участница "Холостяка-11" в красном купальнике похвасталась сексуальной фигурой

Анна Гузеева/Instagram

Анна Гузеева показала фото с отдыха в Турции.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Анна Гузеева — опубликовала в Instagram снимок с отдыха в турецком городе Бодрум.

Девушка сфотографировалась во время морской прогулки на яхте.

Анна была одета в стильный красный купальник. Она соблазнительно выгнулась и продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру. Свой лук красавица дополнила солнцезащитными очками.

Анна Гузеева/Instagram / ©
Анна Гузеева/Instagram

Напомним, а другая участница "Холостяка-11" – Юлия Бельченкопохвасталась стройной фигурой в белом купальнике из ткани жатка.

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Дата публикации
Просмотры
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