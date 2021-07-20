Покаталась на яхте: участница "Холостяка-11" в купальнике с откровенным вырезом сверкнула пышной грудью

Покаталась на яхте: участница "Холостяка-11" в купальнике с откровенным вырезом сверкнула пышной грудью

Анна Гузеева взяла с собой на отдых сексуальный купальник.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - Анна Гузеева — наслаждается сейчас отдыхом в Греции. Оттуда красавица опубликовала в Instagram фото с морской прогулки на яхте.

Позировала Аня в голубом сплошном купальнике с откровенным асимметричным вырезом в зоне декольте, через который она блеснула пышным бюстом.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

Кроме того, девушка также соблазнительно продемонстрировала свои упругие ягодицы и стройные ноги.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

"Клубника-бомба передает привет из солнечной, прекрасной Греции", — написала под фото Гузеева.

Еще Анна похвасталась своим сексуальным луком, который она выбрала для вечерней прогулки на яхте. Девушка подчеркнула стройную фигуру розовым платье миди. Наряд она дополнила золотистыми туфлями на высокой платформе и шпильках.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

К слову, фигурой в купальнике похвасталась также финалистка шоу "Холостяк-11" — Юлия Бельченко "Зайка". Она взяла с собой на отдых темно-синий сплошной купальник, расшитый пайетками под грудью и на бретельках.

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