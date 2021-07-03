Покатались на гондоле: Сиара и ее муж прилетели на романтичный уикенд в Венецию

Покатались на гондоле: Сиара и ее муж прилетели на романтичный уикенд в Венецию

Пара посетила самый романтичный город Италии.

35- летняя певица Сиара еще несколько дней назад была запечатлена папарацци на улицах Нью-Йорка, а уже на следующий день отправилась в Италию, чтобы провести время со своим мужем Расселом Уилсоном. Пару заметили вечером, когда они решили покататься на гондоле по Гранд-каналу.

Сиара и Рассел Уилсон / Getty Images

Для прогулки американка выбрала черное кожаное мини-платье, которое сочетала с золотыми украшениями, босоножками и маленькой черной сумкой. На голове у Сиары был парик с белыми волосами, а на глаза она надела солнцезащитные очки.

Рассел выбрал для романтической прогулки легкую рубашку, черные брюки и туфли. Дополнили образ футболиста очки-авиаторы и золотые часы на руке.

Сиара и Рассел Уилсон / Getty Images

Во время своей прогулки в Венеции пару сопровождала охрана и съемочная группа. Кадрами из фотосессии Сиара поделилась в Instagram.

"Он сказал: "Собирайте чемоданы... Мы едем в Италию", - подписала свой пост знаменитость, намекая, что поездка была спонтанной.

Рассел также опубликовал короткий ролик, в котором он и его жена плавают в гондоле и для них играет музыкант на аккордеоне.

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