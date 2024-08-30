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Показала свою доброту: Анджелина Джоли встала на колени перед фанатом на Венецианском кинофестивале

Показала свою доброту: Анджелина Джоли встала на колени перед фанатом на Венецианском кинофестивале

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Актриса известна на весь мир своим большим сердцем.

Голливудская звезда Анджелина Джоли прибыла в Венецию, чтобы презентовать фильм "Мария", в котором сыграла главную роль. Премьера состоялась 29 августа на Венецианском кинофестивале.

Анджелина Джолі / © Associated Press
Анджелина Джолі / Фото: Associated Press

На Анджелине было платье цвета латте от бренда Tamara Ralph с драпировкой и небольшим шлейфом. Аутфит она дополнила бежевой меховой накидкой-горжеткой, украшениями Cartier и обувью Aquazzura. И просто в этом роскошном наряде Джоли во время входа на красную дорожку стала на колени.

Актриса прервала позирование фотографам и пошла поприветствовать прикованного к постели поклонника. Мужчиной, по информации издания The Hollywood Reporter, оказался писатель Паскуалино Эспозито, который страдает от несовершенного остеогенеза, генетического заболевания, также известного как "болезнь хрупких костей".

Анджелина Джоли / © Getty Images
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Анджелина и поклонник коротко побеседовали, а толпы восторженных поклонников и фотографов фестиваля наблюдали за их встречей.

Анджелина Джоли / © Getty Images
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Затем журналист The Hollywood Reporter пообщался с Эспозито и его отцом после их встречи со звездой. "Она человек с очень большим сердцем", - рассказал Эспозито изданию. "Она фантастическая".

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