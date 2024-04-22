Показал новорожденных малышей: Симон Порт Жакмюс впервые стал отцом

Основатель и креативный директор бренда Jacquemus Симон Порт Жакмюс впервые стал отцом – и сразу двух младенцев – мальчика и девочки.

Радостной новостью мужчина поделился на официальной странице бренда в Instagram.

Симон опубликовал снимок новорожденных сына и дочери.

"Мия и Сан. Добро пожаловать на землю, наша любовь. Мы вас очень любим. Наша мечта с вами сбылась. Папа Марк и папа Симон", – написано в посте.

Судя по браслетам на руках малышей, они появились на свет в эту субботу, 20 апреля.

Одой из первых в комментариях под сообщением новоиспеченных родителей поздравила Виктория Бекхэм: "Поздравляю! Я так рада за вас обоих!!!! Много поцелуев".

Напомним, Порт Жакмюс в августе 2022 года отпраздновал свадьбу со своим любимым – владельцем рекламного агентства Yoann et Marco Марко Маэстри. Церемония бракосочетания состоялась в Шарлевале.

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