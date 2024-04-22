Показал новорожденных малышей: Симон Порт Жакмюс впервые стал отцом

Французский модельер рассекретил имена детей.
Основатель и креативный директор бренда Jacquemus Симон Порт Жакмюс впервые стал отцом – и сразу двух младенцев – мальчика и девочки.
Радостной новостью мужчина поделился на официальной странице бренда в Instagram.
Симон опубликовал снимок новорожденных сына и дочери.
"Мия и Сан. Добро пожаловать на землю, наша любовь. Мы вас очень любим. Наша мечта с вами сбылась. Папа Марк и папа Симон", – написано в посте.
Судя по браслетам на руках малышей, они появились на свет в эту субботу, 20 апреля.
Одой из первых в комментариях под сообщением новоиспеченных родителей поздравила Виктория Бекхэм: "Поздравляю! Я так рада за вас обоих!!!! Много поцелуев".
Напомним, Порт Жакмюс в августе 2022 года отпраздновал свадьбу со своим любимым – владельцем рекламного агентства Yoann et Marco Марко Маэстри. Церемония бракосочетания состоялась в Шарлевале.
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