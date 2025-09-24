Показал "палец вверх": папарацци подловили Леонардо Ди Каприо с бывшим бездомным

Леонардо Ди Каприо и Radio Man / © Getty Images

Папарацци подловили Леонардо Ди Каприо на улицах Нью-Йорка, когда с ним фотографировался известный бывший бездомный Radio Man, который прославился благодаря появлению более 100 раз в фильмах и ТВ шоу в качестве камео. Настоящее имя мужчины - Крейг Кастальдо, но он известен как "Радиомен" из-за радио, которое он часто носит на шее.

Когда их фотографировали, Лео показал на камеру жест "большой палец вверх".

Ди Каприо появился там в образе total black: куртке, футболке, классических брюках и туфлях. Radio Man был одет в стильный бомбер цвета хаки, клетчатую рубашку, рваные джинсы и черные кроссовки.

Напомним, Леонардо Ди Каприо сейчас активно занимается промотуром своего нового фильма "Битва за битвой", который завтра, 25 сентября, выходит в украинский прокат.