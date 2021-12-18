Показала пресс: Дженнифер Лопес поделилась кадром в спортивном луке

52-летняя звезда опубликовала в Instagram новое фото и произвела им фурор.

Певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице новый пост, который вызвал много хвалебных комментариев в сети. Дело в том, что на снимке звезда позировала в белой майке и широких трикотажных спортивных штанах с карманами.

Майка Джей Ло была немного коротковата, а штаны она опустила на бедраЮ, чтобы продемонстрировать пресс, который был в отличной форме. Также на ней были массивные ботинки от бренда DSW.

Вероятно кадр был сделан или перед очередным концертом звезды или во время ее работы над фильмом "Первый встречный", премьера которого состоится в День святого Валентина.

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