Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Показала пресс: Дженнифер Лопес поделилась кадром в спортивном луке

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Показала пресс: Дженнифер Лопес поделилась кадром в спортивном луке

Дженнифер Лопес / Instagram Дженнифер Лопес

52-летняя звезда опубликовала в Instagram новое фото и произвела им фурор.

Певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице новый пост, который вызвал много хвалебных комментариев в сети. Дело в том, что на снимке звезда позировала в белой майке и широких трикотажных спортивных штанах с карманами.

Майка Джей Ло была немного коротковата, а штаны она опустила на бедраЮ, чтобы продемонстрировать пресс, который был в отличной форме. Также на ней были массивные ботинки от бренда DSW.

Вероятно кадр был сделан или перед очередным концертом звезды или во время ее работы над фильмом "Первый встречный", премьера которого состоится в День святого Валентина.

Читайте также:

Следующая публикация