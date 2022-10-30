Показал жену обнаженной: Бруклин Бекхэм поздравил Николу Пельтц с годовщиной

Бруклин Бекхэм поделился с фолловерами пикантным снимком своей жены Николы Пельтц-Бекхэм, когда пара празднует годовщину.

Супруги отмечают день, когда начались их отношениях. Это произошло три года назад и вот, что пишет по этому поводу Бруклин в Instagram:

"Не могу поверить, что прошло 3 года, мне кажется, что я знаю тебя всю свою жизнь. С юбилеем мою вторую половину, моего лучшего друга и мою великолепную жену х не смог бы прожить эту жизнь без тебя ❤️❤️".

Трогательную подпись дополняет черно-белая фотография, на которой запечатлена пара. Никола позирует топлес, прикрывая грудь руками, а Бруклин в черных шортах фотографирует жену.

(листайте фото вправо)

Также в карусели поклонники пары могут увидеть еще два снимка Бруклина и Николы.

Напомним, влюбленные поженились 9 апреля 2022 года в роскошном семейном поместье отца Николы. А недавно пара посетила светский прием и рассказала, когда они планируют заводить детей.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Getty Images

Читайте также: