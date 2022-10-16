Показала больше, чем хотела: актриса Оливия Уайлд надела прозрачное платье на мероприятие

Возможно, кто-то другой не решился бы надеть столь провокационный наряд, но не Оливия.

Актриса Оливия Уайлд, которая наиболее известна по своей драматической роли Тринадцатой в сериале "Доктор Хаус", посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - гала-вечер в Музее киноакадемии.

Образ звезда выбрала без сомнения смелый, ведь на ней было потрясающее платье от Alexandre Vauthier из коллекции весна-лето 2022.

Наряд был выполнен из нежной кремовой ткани, которая был полностью усыпана серебристыми стразами. Платье также имело длинные рукава и острые плечи, а вот его подол украшали страусиные перья пудрового оттенка. Ее образ дополнили макияж и лаконичные серьги в ушах.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Однако платье от французского дизайнера привлекло внимание не только своим гламуром, но и тем, что было прозрачным. Через тонкую ткань и свет софитов, грудь актрисы практически полностью была продемонстрирована публике. Однако, как видим, Оливия не очень была этим обеспокоена и продолжала радостно позировать фотографам.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

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