Показала больше, чем хотела: британская модельер оконфузилась в Каннах

Показала больше, чем хотела: британская модельер оконфузилась в Каннах

На красной дорожке Каннского кинофестиваля происходит много конфузных ситуаций.

Вчера британская модельер спортивной одежды, ведущая и актриса Кимберли Гарнер блистала перед камерами фотографов, когда прибыла на показ фильма "Франция".

30-летняя девушка надела весьма пикантное платье из весенне-летней кутюрной коллекции 2021 бренда La Metamorphose. Кимберли выбрала сиренево-белое макси-платье с глубоким вырезом на декольте, разрезами на юбке из нежного слоя шифона. Девушка старалась, красиво позировала перед камерами и ненароком подняла подол юбки слишком высоко, продемонстрировав свои подкачанные ягодицы.

Кимберли Гарнер / Getty Images

Аутфит звезда дополнила белыми босоножками на шпильках, красивым колье на шее, насыщенным макияжем на лице и распустила волосы.

Кимберли Гарнер / Associated Press

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Напомним, в Каннах случился конфуз и с испанской моделью Мартой Лозано. Девушка решила выделиться среди разнообразия гламурных платьев и надеть красный наряд на красную дорожку, при этом она выбрала брючный костюм от Lorenzo Caprile, который выделялся невероятно длинным шлейфом на жакете и интересным верхом с открытыми плечами. Пока девушка доехала до мероприятия, ее наряд весь помялся, а красный цвет полностью совпадал с цветом ковра.

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