Показала целлюлит и большие ягодицы: 155-килограммовая Тесс Холлидей провокационно позировала в мини-платье

Показала целлюлит и большие ягодицы: 155-килограммовая Тесс Холлидей провокационно позировала в мини-платье

36-летняя модель plus-size – женщина без комплексов. Она с удовольствием экспериментирует со смелыми луками.

Тесс Холлидей не стесняется своих форм. Она с удовольствием подчеркивает их откровенными нарядами и в этих образах снимается в различных фотопроектах.

На этот раз модель снялась в смелой фотосессии авторства Peggy shoots film. Что из этого вышло, Тесс показала в Instagram.

Холлидей надела серебристое мини-платье из люрекса, которое тесно обтянуло ее тело. Сначала знаменитость продемонстрировала свою фигуру спереди. Она соблазнительно позировала, лежа на красной кровати, хвастаясь пышным декольте.

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Затем красотка показала на камеру свои большие ягодицы. Тесс также без комплексов сверкнула целлюлитом.

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Образ модель plus-size дополнила синими туфлями на шпильках, кокетливой прической – с двумя хвостиками, и насыщенным макияжем с голубыми тенями на веках и красной помадой на губах.

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Образы Тесс Холлидей (15 фото)

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