Показала декольте и живот: Кэти Холмс вышла в свет в пикантном платье

Показала декольте и живот: Кэти Холмс вышла в свет в пикантном платье

42-летняя американская актриса стала чаще выходить в светское общество.

Кэти Холмс на днях посетила торжественное открытие флагмана Vacheron Constantin в Нью-Йорке. Перед камерами фотографов знаменитость появилась в практически "голом" платье.

На ней был черный наряд с пикантным лифом, вырезами на груди и на животе, поверх которого Кэти робко набросила черную рубашку. Обула актриса белые кроссовки, сделала макияж в темных оттенках, светлый маникюр и распустила волосы.

Кэти Холмс / Getty Images

Давно мы не видели Кэти в подобных аутфитах на публике. Традиционно звезда предпочитает более классические варианты образов. И редко показывает свое декольте.

Кэти Холмс / Getty Images

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Стиль Кэти Холмс (18 фото)

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