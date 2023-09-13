Показала декольте: Сара Сампайо в мини-платье приехала на модное шоу

Португальская модель Сара Сампайо не первый день посещает Нью-Йоркскую неделю моды.

32-летняя Сара присутствовала на показе Carolina Herrera во время Недели моды в Нью-Йорке. Показ прошел в Музее американского искусства Уитни.

Сара была в красно-черном платье в цветочный принт с очень глубоким вырезом на декольте, продемонстрировав красивую грудь. К образу Сара подобрала миниатюрную сумку и красные босоножки на каблуках.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Также девушка собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж с красной помадой на губах и надела крупные золотые серьги. Выглядела в этот вечер Сара очень привлекательно.

Днем ранее, напомним, девушка посетила показ Altuzarra, куда приехала в цветном платье без белья.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

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