Показала два красивых образа: Натали Портман на светских мероприятиях в Калифорнии

Актриса Натали Портман продолжает активно продвигать фильм со своим участием "Май, декабрь", где сыграла вместе с Джулианной Мур.

На прошлой неделе звезда посетила фотоколл Netflix в Лос-Анджелесе, в честь фильма, который состоялся в отеле Four Seasons Los Angeles, а затем вышла на красную дорожку мероприятии Deadline Contenders Film: Los Angeles.

Соответственно, Натали продемонстрировала два образ. Вначале она надела мини-юбку с вышивкой пайетками, черную немного прозрачную водолазку и жакет баклажанового цвета.

Также на Натали были босоножки на тонких ремешках и она сделала красный педикюр и распустила волосы.

Натали Портман / Фото: Getty Images

Второй наряд Портман - красное платье длины миди от бренда Alessandra Rich. Это был наряде в ретро-стиле с рукавами-фонариками, пуговицами спереди и цветочным принтом.

Натали Портман / Фото: Getty Images

Напомним, что на премьеру Натали Портман пришла практически в образе "черного лебедя", поскольку надела мини-наряд от бренда Schiaparelli.

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