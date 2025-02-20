Показала фото: победительница "Холостяка-13" Инна Белень заинтриговала подарком от поклонника

Бывшая избранница Александра Терена показала, что ей подарили.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень заинтриговала подписчиков своего Telegram-канала новой фотографией, на которой изображен большой букет белых тюльпанов. Фото девушка решила не подписывать, только оставила под ним смайл в виде сердца.
Ее подписчики сразу же бросились комментировать снимок подарка от загадочного поклонника.
"С одной стороны так хочется узнать, кто это, а с другой — желаю Инне счастья и конфиденциальности, чтобы все было невероятно круто и люди не совали нос в личную жизнь", "Счастье любит тишину. Всем свое время. Все узнаем", "Тюльпаны какая красота. Инна, может уже раскроете секретик?", "Ждем признания", - написали поклонники Инны.
Волонтер показала еще одно фото с открыткой, которая была вместе с букетом. Ее подписал парень, точно имеющий прекрасное чувство юмора.
Кстати, недавно Белень в Instagram Stories призналась фолловерам, что идет на первое свидание. Возможно, на свидание ее пригласил кто-то из участников нового выпуска проекта "Львы на джипе" – "Подкаты", в котором Инна принимала участие.
Поклонники Инны с нетерпением ждут от нее подробностей относительно таинственного поклонника.
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