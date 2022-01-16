Алессандра Амбросио на отдыхе: звезда поделилась новыми снимками

Бразильская манекенщица Алессандра Амбросио сейчас находится на отдыхе и делится со своими подписчиками в Instagram фотографиями.

Ее Instagram блог буквально пестрит разными снимками, на всех их девушка запечатлена или в купальника, или в пляжной одежде, а не некоторых даже топлес.

Под одним из таких фото Алессандра написала: "Будь как вода: безбрежной, вечно движущейся и неудержимой", - и добавила в подписи, что этот снимок вошел в ее книгу Alessandra by Stewart Shining. Кстати, если вы являетесь поклонников Алессандры и хотели бы взглянуть на другие ее фото, вошедшие в книгу, ее можно оформить заказав на сайте, просто забив в поисковик название. Стоимость экземпляра без автографа фотографа и модели 95 долларов, а с автографом – 295 долларов.

Вернемся к пляжным снимкам, которые можно увидеть на странице модели в Сети. Алессандра показала несколько кадров с отпуска, как веселится с подругами, танцуя на яхте под зажигательную музыку.

А также поделилась еще одним горячим снимком, где показала свою пятую точку, снова позируя на яхте в бикини.

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