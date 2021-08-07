Показала фото в купальнике: финалистка шоу "Холостяк-10" похвасталась стройными ногами

Дана Оханская — профессиональная модель, поэтому ей легко удается правильно позировать, чтобы подчеркивать достоинства своей фигуры.
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — решила пополнить свой фотоблог снимком с отдыха.
На нем красавица позировала на пляже в красном купальнике, солнцезащитных очках и с низким пучком. Данна гордо демонстрировала на камеру свои стройные ноги и подтянутую фигуру.
"Самые лучшие вещи в жизни — бесплатно", — подписала фото Оханская.
А победительница "Холостяка-10" — Даша Ульянова — недавно показала архивное фото с отдыха на Сейшельских островах. На нем она сексуально позировала на пляже, продемонстрировав позу похожую на "мостик". Одета Ульянова была в черное бикини.
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