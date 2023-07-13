Показала грудь и красивые ноги: Александра Даддарио в прозрачном платье приехала на открытие бутика

Знаменитость посетила открытие флагманского бутика TAG Heuer на 5-й авеню в Мидтауне в Нью-Йорке.

37-летняя красавица появилась на публике в прозрачном платье в пол, которое было расшито пайетками и переливалось под вспышками фотокамер. Наряд подчеркивал пышное декольте Александры.

Свои каштановые локоны Даддарио уложила в красивую прическу локонами, на шее у нее сверкало колье из камней, также звезда сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула нюдовой помадой губы. Из аксессуаров на ней были часы на запястье и несколько колец на пальцах.

Александра Даддарио / Фото: Getty Images

Ранее в этом месяце мы видели Александру среди гостей на шоу Christian Dior на Парижской неделе моды, где актриса продемонстрировала стильный лук в белом топе, молочном коротком жакете и юбке-миди с высокой талией и тонким поясом. Костюм гармонично сочетался с ажурными туфлями-лодочками в тон на каблуках и маленькой сумкой.

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