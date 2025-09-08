Показала, как провела лето: Дженнифер Энистон поделилась серией красочных снимков

Дженнифер Энистон / © Associated Press

На одном из фото 56-летняя Энистон запечатлена полубоком к камере на улице. Она одета в белый топ и черные брюки, а обута в черные вьетнамки.

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Также Дженнифер показала фото со своими подругами, в том числе и с Кортни Кокс, а также со своими собаками.

Дженнифер Энистон с подругами / © Instagram Дженнифер Энистон

«Спасибо, лето ☀️❤️🙏🏼», — написала Энистон в подписи под каруселью фотографий.

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Собаки Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Собака Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Очень забавное фото Дженнифер показала сидя в кресле одета в халат и с бигудями на голове.

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

И еще на одном фото актриса запечатлена со своим коллегой-актером и другом Адамом Сэндлером, с которым они снялись в нескольких совместных фильмах.

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер / © Instagram Дженнифер Энистон

Ну и, не обошлось, без фотографии в спортзале. Дженнифер много времени уделяет спорту и тренировкам.