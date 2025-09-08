- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 444
- Время на прочтение
- 1 мин
Показала, как провела лето: Дженнифер Энистон поделилась серией красочных снимков
Актриса Дженнифер Энистон опубликовала серию летних фотографий, чтобы отметить завершение этого сезона.
На одном из фото 56-летняя Энистон запечатлена полубоком к камере на улице. Она одета в белый топ и черные брюки, а обута в черные вьетнамки.
Также Дженнифер показала фото со своими подругами, в том числе и с Кортни Кокс, а также со своими собаками.
«Спасибо, лето ☀️❤️🙏🏼», — написала Энистон в подписи под каруселью фотографий.
Очень забавное фото Дженнифер показала сидя в кресле одета в халат и с бигудями на голове.
И еще на одном фото актриса запечатлена со своим коллегой-актером и другом Адамом Сэндлером, с которым они снялись в нескольких совместных фильмах.
Ну и, не обошлось, без фотографии в спортзале. Дженнифер много времени уделяет спорту и тренировкам.