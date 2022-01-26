Показала кольцо: экс-"ангел" Victoria’s Secret Роми Стридж выходит замуж

26-летняя нидерландская модель сообщила, что помолвлена.

Экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret Роми Стридж опубликовала в Instagram блоге несколько фотографий с помолвки. Ее возлюбленный, Лоренс ван Лиувеном, сын нидерландского телеведущего, Берта ван Лиувена, сделала Роми предложение. И она сказала "да".

Пара вместе 12 лет, а в декабре 2020 года у них родилась дочь Минт.

Роми Стридж с дочерью Минт / Instagram Роми Стридж

На фотографиях, которые опубликовала Стридж, Лоренс стоит на одном колене, протягивая кольцо, в то время как Роми, одетая в облегающий белоснежный костюм с черной полосой сбоку, мило улыбается. Действие произошло в горах в Швейцарии, где они оба находятся на отдыхе.

"Я сказал ДА ❤️", — подписала фото модель. И показала кольцо с бриллиантом круглой огранки, разработанное Ring Concierge Fine Jewelry, выставлен на всеобщее обозрение на другом снимке. Основатель ювелирного бренда Николь Вегман рассказала журналу People, что у пары была запланирована поездка в Швейцарию, чтобы отпраздновать 12-летие своих отношений, поэтому Лоренс решил, что это прекрасная возможность удивить Роми и сделать ей предложение.

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"Он выбрал круглую бриллиантовую огранку, потому что они настолько вне времени, огранены для максимального блеска. Клиентам нравятся наш самый популярный стиль Whisper Thin, потому что это самая тонкая лента из возможных, но при этом она полностью безопасна для повседневной жизни, а бриллиант выглядит так, как будто он парит в воздухе", - рассказала Николь Вегман.

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