Показала кольцо с огромным бриллиантом: экс-"ангел" Victoria’s Secret выходит замуж

25-летняя американская модель сказала "да" своему возлюбленному на предложение руки и сердца.

Тейлор Хилл опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в тот день, когда модель получила предложение выйти замуж.

Тейлор опубликовала в блоге кадры, на которых ее возлюбленный бизнесмен Дэниел Фрайер, стоя на одном колене сделал девушке предложение и преподнес кольцо с прямоугольным бриллиантом в несколько карат и двумя камнями треугольной формы поменьше. В подписи к снимку Хилл написала:

Дэниел Фрайер и Тейлор Хилл / Тейлор Хилл/Instagram

"Мой лучший друг, моя вторая половинка, я буду любить тебя всегда ✨ 25.06.21 ✨".

Помолвка произошла в очень живописном месте с видом на горы, красивую природу. На фоне розовых кустарников цветов Дэниел стал на одно колено и протянул кольцо своей возлюбленной. А она, одетая в розовый сарафан и босоножки приняла кольцо и расплакалась от счастья. Дату свадьбы пока не назначили и не озвучили.

Дэниел Фрайер и Тейлор Хилл / Тейлор Хилл/Instagram

Напомним, недавно бельевой бренд Victoria’s Secret распустил всех своих "ангелов" и объявил, что теперь вместо «ангелов» запускает кампанию с участием женщин, известных своими достижениями, а не формами. Предполагается, что девушка-"ангелы" знали о переменах заранее, так как многие из них за время карантина получили предложение выйти замуж или родили ребенка.

Дэниел Фрайер и Тейлор Хилл / Тейлор Хилл/Instagram

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