Показала, кто главный: Кортни Кардашьян позировала фотографам, грубо схватив мужа за подбородок

Отношения между парами в семье Кардашьян - это всегда немного шоу.

Вчера, 11 сентября, в Нью-Йорке состоялся показ Tommy Hilfiger, на который пришли многие знаменитости, кто-то, как Эшли Грэм, дефилировал по подиуму в эффектном образе, а кто-то, как Кейт Мосс с дочерью, демонстрировали одежду знаменитого бренда в реальной жизни в качестве приглашенных гостей показа.

Звезда реалити-шоу 43-летняя Кортни Кардашьян пришла на модный показ вместе с мужем - барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Парочка выглядела очень колоритно. На Кортни был обтягивающий джинсовый комбинезон с логотипами на молнии спереди из новой коллекции бренда, а Трэвис надел на голое тело пуховик Tommy Hilfiger, больше напоминающий одеяло. На шее у музыканта была массивная цепь.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Фото: Getty Images

Во время короткого фотоколла Кортни позировала, грубо схватив мужа за подбородок. Выглядело это довольно вызывающе.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Фото: Getty Images

Читайте также: