Показала малыша: 53-летняя Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой

Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой. Радостной новостью модель поделилась в Instagram.

Наоми опубликовала милое фото, на котором она держит на руках новорожденного сына в белом костюмчике от бренда Dolce & Gabbana. На снимке есть также старшая дочь Кэмпбелл, которая касается ручкой с золотым браслетом к своему братику. Их лиц не видно.

"Мой маленький, дорогой, знай, что тобой дорожат безгранично и окружают любовью с того момента, как ты подарил нам свое присутствие. Настоящий дар от Бога. Благословен! Добро пожаловать, мальш. Никогда не поздно стать мамой", – написала под фото модель.

К слову, поклонники подозревают, что Наоми во второй раз воспользовалась услугами суррогатной матери. В 2021 году она стала мамой дочери, о чем также сообщила в соцсети.

Напомним, Крис Тейген и Джон Ледженд в четвертый раз стали родителями. Они сообщили, что суррогатная мать родила им сына.

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